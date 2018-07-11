Adnan Oktar'la ilgili flaş gelişme! Tüm mallarına el konuldu...

ADNAN Oktar'ın 'suç örgütü lideri' olarak gözaltına alındığı operasyonla ilgili savcılıktan son dakika bir karar daha çıktı. Savcılık, Adnan Oktar'ın tüm malvarlığına el konulmasına karar verilirken, tüm şirketlerine de kayyım atandı.

GÖZALTI SAYISI 166'YA YÜKSELDİ...Öte yandan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu sayı 166'ya yükseldi...

KARA PARA OPERASYONUYLA BAŞLADI...Soruşturmanın detayları de belli olmaya başladı. Sabah yapılan baskını mali polisin yapıldığı gözlenmişti. Soruşturmanın kara para soruşturmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı.

Ayrıntılar geliyor...