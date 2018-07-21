Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

''SOYUNUP GÖRÜNTÜLERİMİ GÖNDERİYORUDUM'': Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda müşteki mağdurların ifadesine de başvurdu. İşte yaşları 14 ile 17 arasında değişen müştekilerin kan donduran ifadelerinden bazıları: 17 yaşındaki kız: Henüz 15 yaşındayken Adnan Oktar ile Instagram üzerinden görüşmeye başladım. Bana sürekli olarak soyunmamı söylüyordu. Ben de soyunup görüntülerimi ona gönderiyordum. Bir gün beni yanına çağırarak transparan kıyafeti giymemi istedi. 'Muayene edeceğim' deyip eliyle taciz etti. O gittikten sonra odaya Bülent ve Kartal isimli iki kişi bana cinsel istismarda bulundu.