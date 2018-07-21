Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda yaşları 14 ile 17 arasında bulunan müştekiler yaşadıkları korkunç muameleleri tüm detaylarıyla polise anlattı. Mağdurların Adnan Oktar ve örgütüyle alakalı verdikleri ifadeler korkunç. İşte haberin detayları...

Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Adnan Oktar, otobüsle Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adnan Oktar, iddiaları çirkin bulduğunu söyleyerek reddetti. Atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Adnan Oktar, "Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur" dedi.

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Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

''SOYUNUP GÖRÜNTÜLERİMİ GÖNDERİYORUDUM'': Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda müşteki mağdurların ifadesine de başvurdu. İşte yaşları 14 ile 17 arasında değişen müştekilerin kan donduran ifadelerinden bazıları: 17 yaşındaki kız: Henüz 15 yaşındayken Adnan Oktar ile Instagram üzerinden görüşmeye başladım. Bana sürekli olarak soyunmamı söylüyordu. Ben de soyunup görüntülerimi ona gönderiyordum. Bir gün beni yanına çağırarak transparan kıyafeti giymemi istedi. 'Muayene edeceğim' deyip eliyle taciz etti. O gittikten sonra odaya Bülent ve Kartal isimli iki kişi bana cinsel istismarda bulundu.

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Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

''YETİMİN MALINI YEMEK HARAMDIR'': 14 yaşındaki erkek çocuk: Yetim olduğum için Adnan Oktar bana 'Yetimin malını yemek haramdır' dedi. 26 yaşındaki A. isimli bir kadın odaya girerek bana cinsel istismarda bulundu. 'Sen artık evlendin, yetimlik durumun kalmadı' diyerek tüm mallarıma el koydular.

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Adnan Oktar'ın yetim mağdurundan korkunç ifadeler!

İSTİSMARI KAYDA ALDILAR: 17 yaşındaki kız: Adnan Oktar grubundan olan sevgilimle birlikteyken odaya giren 2 kişi beni istismar etti. Bu iğrenç durumu da kayda aldılar.

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