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Adnan Oktar'ın yeni 'İngiliz derin devleti' açıklaması olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni 'İngiliz derin devleti' açıklaması olay oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar'ın polis sorgusundaki ayrıntıları bugünkü yazısında paylaştı. Gözaltına alınırken “İngiliz derin devletinin oyunu” diyen Oktar, sorguda konuyla ilgili bakın ne demiş?

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 08:54 - Güncelleme: 25-07-2018 08:54

Adnan Oktar'ın polis sorgusundaki açıklamaları ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ilginç detaylar aktardı. Oktar’a sorgusunda 353 soru yöneltildiğini yazan Selvi, verdiği yanıtlar 164 sayfa tuttuğunu söyledi.

Oktar, gözaltına alınırken operasyon için “İngiliz derin devletinin oyunu” demişti. Sorgusunda bu konunun da sorulduğunu ifade eden yazar, Oktar ile polisler arasında geçen diyalogları köşesinde aktardı.

İNGİLİZ OPERASYONU MU?
- Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?
Adnan Oktar: Yok, yok.
- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?
Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.
- O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?
Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.
- İngiliz derin devleti nereden çıktı?
Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi
Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.

Breh, breh, breh. Artık bu İddiaya İngiliz Kraliçesi Elizabeth mi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yanıt verir. Orasını kendi aralarında kararlaştırsınlar.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • BAK SEN ŞU İŞE!.... 25 Temmuz 2018 09:42 ADNAN OKTAR;SENİN ABD,İSRAİL VEYA İNGİLTERE İLE İLGİLİ BİR BAĞIN VAR DA HEDEF ŞAŞIRTMAYA MI ÇALIŞIYORSUN KÜÇÜCÜK AKLINLA,LAN YAPTIKLARIN ORTADA,YAPMADIĞIN PİSLİK,YEMEDİĞİN NANE KALMAMIŞ.SANA BU GÜNE KADAR GÖZ YUMANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN.

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