Adnan Oktar'ın yeni 'İngiliz derin devleti' açıklaması olay oldu

Adnan Oktar'ın polis sorgusundaki açıklamaları ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde ilginç detaylar aktardı. Oktar’a sorgusunda 353 soru yöneltildiğini yazan Selvi, verdiği yanıtlar 164 sayfa tuttuğunu söyledi.

Oktar, gözaltına alınırken operasyon için “İngiliz derin devletinin oyunu” demişti. Sorgusunda bu konunun da sorulduğunu ifade eden yazar, Oktar ile polisler arasında geçen diyalogları köşesinde aktardı.

İNGİLİZ OPERASYONU MU?

- Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

- O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

- İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi

Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.

Breh, breh, breh. Artık bu İddiaya İngiliz Kraliçesi Elizabeth mi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yanıt verir. Orasını kendi aralarında kararlaştırsınlar.

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