Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

Türkiye günlerdir örgüt lideri Adnan Oktar ve kedicikleri dahil 285 kişinin gözaltına alınmasını konuşuyor. Evinden çıkanlar ve kediciklerin açıklamaları ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar'ın ünlüler ile olan bağları ortaya çıktı.

Türkiye günlerdir örgüt lideri Adnan Oktar ve kedicikleri dahil 285 kişinin gözaltına alınmasını konuşuyor. Evinden çıkanlar ve kediciklerin açıklamaları ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar'ın ünlüler ile olan bağları ortaya çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Didem Ürer'in paylaştığı fotoğraflarda bazı ünlü isimlerinde A9 TV'nin davetinde, Adnan Oktar ile hayli samimi olduğu görülüyor. Didem Ürer ise o fotoğrafları bu notla paylaştı. Bunun yanı sıra Adnan Oktar'ın önceden yaptığı programda ağırladığı ünlüler ise sizleri hayrete düşürecek. "A9 TV/FERİYE SARAYI'NDA AKILLARDA İZ BIRAKAN MUHTEŞEM DAVET; A9TV’nin Feriye Sarayı’nda düzenlediği Bayram Sonrası Davetinde yıldızlar geçidi vardı. Türk Sanat Müziği’nin duayen ismi kıymetli sanatçı Muazzez Abacı, arabesk müziğin sultanı Kibariye, Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat’ın sahne aldığı gecede saz heyetinin şefi ise ünlü keman ve ud virtüözü İlyas Tetik idi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

Bu değerli sanatçılarımıza ayrıca konuklar arasında bulunan Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi kıymetli sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler. İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Feriye Sarayı’ndaki A9TV davetine Bülent Özveren, Mustafa Sağyaşar, Yusuf Sezgin, Reyhan Cansu, Rumelili Cüneyt, Çılgın Sedat, Ankaralı Yasemin, Gülbin Vardar, Mustafa Erbil, Ali Eşitmez gibi sanatçılar ve ünlülerin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler, siyasetçiler, hukukçular, doktorlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve medya dünyasından çok sayıda konuk katıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 16