Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

Türkiye günlerdir örgüt lideri Adnan Oktar ve kedicikleri dahil 285 kişinin gözaltına alınmasını konuşuyor. Evinden çıkanlar ve kediciklerin açıklamaları ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar'ın ünlüler ile olan bağları ortaya çıktı.

Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

Türkiye günlerdir örgüt lideri Adnan Oktar ve kedicikleri dahil 285 kişinin gözaltına alınmasını konuşuyor. Evinden çıkanlar ve kediciklerin açıklamaları ile Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar'ın ünlüler ile olan bağları ortaya çıktı.

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Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Didem Ürer'in paylaştığı fotoğraflarda bazı ünlü isimlerinde A9 TV'nin davetinde, Adnan Oktar ile hayli samimi olduğu görülüyor. Didem Ürer ise o fotoğrafları bu notla paylaştı. Bunun yanı sıra Adnan Oktar'ın önceden yaptığı programda ağırladığı ünlüler ise sizleri hayrete düşürecek. "A9 TV/FERİYE SARAYI'NDA AKILLARDA İZ BIRAKAN MUHTEŞEM DAVET; A9TV’nin Feriye Sarayı’nda düzenlediği Bayram Sonrası Davetinde yıldızlar geçidi vardı. Türk Sanat Müziği’nin duayen ismi kıymetli sanatçı Muazzez Abacı, arabesk müziğin sultanı Kibariye, Türk pop müziği sanatçısı Ebru Polat’ın sahne aldığı gecede saz heyetinin şefi ise ünlü keman ve ud virtüözü İlyas Tetik idi.

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Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

Bu değerli sanatçılarımıza ayrıca konuklar arasında bulunan Semiha Yankı, Ayşe Mine, Ayhan Aşan gibi kıymetli sanatçılar da sahnede şarkılarla eşlik ettiler. İstanbul Boğazı’nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Feriye Sarayı’ndaki A9TV davetine Bülent Özveren, Mustafa Sağyaşar, Yusuf Sezgin, Reyhan Cansu, Rumelili Cüneyt, Çılgın Sedat, Ankaralı Yasemin, Gülbin Vardar, Mustafa Erbil, Ali Eşitmez gibi sanatçılar ve ünlülerin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler, siyasetçiler, hukukçular, doktorlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve medya dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

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Adnan Oktar'ın yanındaki o ünlüler sizi şoke edecek!

350’den fazla konuğun katıldığı gecede müzik, dans ve eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Seçkin konukların katılımıyla yaşanan muhteşem gecede Muazzez Abacı Hanımefendi ve Kibariye Hanımefendi’nin Sn. Adnan Oktar'a yönelik candan sevgi dolu sözleri ve övgüleri de çok dikkat çekti. Sn. Adnan Oktar sanatçıların her birine şarkılarında eşlik etti. Sn. Adnan Oktar'ın davete katılımı sırasında ve şarkılara eşlik ettiği anlarda Feriye Sarayı’nda yaşanan coşku ve konukların yoğun alkışları da gecenin önemli anları arasındaydı.

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