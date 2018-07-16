Adnan Oktar'ın villasından kediciklerin çıplak resimleri çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100’ü kadın 190’ı gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın villasında yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Villadan 'Kedicikler'in nü tablolarından, silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.