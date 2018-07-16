Adnan Oktar'ın villasından kediciklerin çıplak resimleri çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100’ü kadın 190’ı gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın villasında yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Villadan 'Kedicikler'in nü tablolarından, silaha kadar çok sayıda materyal çıktı. Çıkan eşyalarla birlikte Oktar'ın lüks ve şaşaalı yaşantısı da gözler önüne serildi.
Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Oktar'ın villasında ise polis ekipleri inceleme başlattı. Bu kapsamda villada yapılan aramalarda ele geçirilenler şaşırttı. Oktar'ın villasından nü tablolardan silaha kadar çok sayıda materyal çıktı.
Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın program sırasında oturduğu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti. Stüdyo olarak kullanılan villanın, Adnan Oktar'ın Kısıklı'daki villasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Adnan Oktar'ın evin kapısına koyduğu köpekler de hayvan barınağına gönderildi.
İşte Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar...
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