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Adnan Oktar'ın villasına film gibi operasyon

Adnan Oktar'ın villasına film gibi operasyon

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak Kandilli'deki 100 odalı sarayına yapılan operasyon, polis helikopteri kamerasına anbean yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 20:17 - Güncelleme: 12-07-2018 20:37

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen sarayına yapılan operasyon polis helikopteri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde villanın girişinde gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

OKTAR, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Oktar'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu. Vatandaşlar sağlık kontrolü çıkışında Adnan Oktar'a büyük tepki gösterdi.

70 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Oktar hakkında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi. Öte yandan, avukatlarıyla görüşen Oktar'ın; meyve suyu, elbise ve çamaşır istediği ifade edildi.

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