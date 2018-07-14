Adnan Oktar'ın villası son kez mühürlendi

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubunun kullandığı villada operasyonda kapsamında başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. Operasyon sonrası villa mühürlenirken, bugün aynı yerde yine hareketlilik yaşandı.

Villaya sabah saatlerinde gelen ekipler dedektörle arama yaptı. Ekipler aramaların ardından villadan malzemelerle ayrıldı. Villa son kez mühürlenirken, hareketlilik kameralarca kaydedildi.

GÖZALTI SAYISI 185’E YÜKSELDİ: Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

Adnan Oktar’ın villasına ilk baskın anı polis kamerasında