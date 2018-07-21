  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adnan Oktar'ın şifresi çözüldü! Mağdurla sevişmek bakın ne demekmiş

Adnan Oktar'ın şifresi çözüldü! Mağdurla sevişmek bakın ne demekmiş

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-07-2018 08:58 - Güncelleme: 21-07-2018 08:58

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Oktar, Edirne Cezaevi'ne nakledilecek. Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta tutulan Oktar'ın Edirne Cezaevi'ne sevki kararlaştırıldı. 

Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi.

İŞTE ŞİFRELİ KELİMELERİN ANLAMLARI
Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri Habertürk’teki iddialara göre şöyle sıralandı:

Ailem çağırıyor :  Adnan Oktar çağırıyor 

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adnan Oktar'ın şifresi çözüldü! Mağdurla sevişmek bakın ne demekmiş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ihsan 21 Temmuz 2018 09:18 tam suç çetesi dinide kullanmazlarmı allah belalerını verdi işte

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro