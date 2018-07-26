Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı! Bakın kızları nasıl ağına düşürmüş

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 3 kadının meslekleri, örgütün üniversiteli gençleri hedef aldığı iddiasını gündeme getirdi. Peki Adnan Oktar, üniversiteli öğrencileri nasıl ağına düşürmüş? İşte haberin tüm detayları...

Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı! Bakın kızları nasıl ağına düşürmüş

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 169 kişiden 3'ü, örgütün gençlere ulaşmak için özel strateji geliştirdiği şüphesini doğurdu. Tutuklanan Ebru Barutçu, Sermin Karakale ve Ebru Fişek'in özel bir üniversitede görev yapıyor olmaları, örgütün varlıklı ailelerin gençlerine ulaşmak için çalıştığı iddiasını gündeme getirdi.

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Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı! Bakın kızları nasıl ağına düşürmüş

ÜÇ KADIN ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞIYORDU: Vatan'da yer alan habere göre, Ebru Barutçu’nun özel üniversitede rektörün özel kalemi olarak çalıştığı, Sermin Karakale’nin aynı üniversite tıp fakültesi yardımcı dekanı, Ebru Fişek’in ise mühendislik fakültesi dekanlığı idari koordinatörü olarak görev yaptıkları tespit edildi. Üç kadının özellikle örgütün üniversite öğrencilerine ulaşma konusunda strateji güttüğü ve bu konuda örgütün çalışmalarını yönlendirdikleri üzerinde duruluyor. Böylelikle Adnan Oktar'ın üniversiteli genç kızları nasıl ağına düşürdüğü ortaya çıkmış oldu.

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Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı! Bakın kızları nasıl ağına düşürmüş

Öte yandan Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığını anlattı: "Adnan Oktar 2012'de, yurtdışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olması gerektiğini söyledi ve benden araştırma yapmamı istedi. Ben de dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim. Rit'e üye olmak için İngiltere'de yaşaması gerekiyordu.

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Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı! Bakın kızları nasıl ağına düşürmüş

P2 Mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Her defasında 350 bin euro olmak üzere 3 defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık. Bu vesileyle 2014'te İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye'ye gelerek Adnan Oktar ile görüştü. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için Trump'ın başkanlığa kabul gününde davet alındı. Adnan Oktar'ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi."

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