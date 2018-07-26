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Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın nasıl mason olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Adnan Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığını anlattı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 07:11 - Güncelleme: 26-07-2018 07:11

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın 1 milyon 50 bin euro vererek 33'üncü dereceden mason olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren C.Ö. isimli müşteki Oktar'ın o belgeyi nasıl aldığını anlattı: "Adnan Oktar 2012'de, yurtdışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olması gerektiğini söyledi ve benden araştırma yapmamı istedi. Ben de dünyadaki en güçlü mason localarının İskoç Rit ve P2 mason locaları olduğunu öğrenip bildirdim. Rit'e üye olmak için İngiltere'de yaşaması gerekiyordu.

P2 Mason locasıyla bağlantı kurmamı istedi. Her defasında 350 bin euro olmak üzere 3 defa para vererek 33. dereceden mason olmasını sağladık. Bu vesileyle 2014'te İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini Türkiye'ye gelerek Adnan Oktar ile görüştü. Bu loca Washington mason locası ile de ortak hareket ettiği için Trump'ın başkanlığa kabul gününde davet alındı. Adnan Oktar'ı temsilen Oktar Babuna ve yanındaki kişi katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi." (Sabah)

HER KONUDA SİZE DESTEK OLACAĞIZ
Adnan Oktar'ın daveti ile İstanbul'a gelen İtalyan Mason Locası lideri Gian Franco Pilloni, Adnan Oktar'a 2013 yılında "33. Derece Mason Diploması" vermişti.  Oktar'ın A9 TV'deki canlı yayın programına katılan İtalyan Mason Locası Gian Franco Pilloni, “Sayın Adnan Oktar, tamamen sizin emrinizdeyim. İstediğiniz her konuda size destek olacağız” demişti.

Programın başında Adnan Oktar, Mason Locası Lideri Pilloni'ye, kendisine taktim edilen Mason diploması ve Madalyonu için teşekkür etti.

TAPINAK ŞOVALYELERİNİ ÖVDÜ: TEBLİĞ YAPACAĞIM
Kendi televizyon kanalında törenle 'Mason' diploması alan Adnan Oktar, son programında da Tapınak Şövalyelerine ve Masonlar hakkında övgü dolu konuşmalar yaptı. Oktar, programda Masonların ve Tapınak Şövalyelerinin "mehdi"nin gelişini beklediğine dikkat çekti ve neden mason olduğunu ise "Tebliğ yapacağım!..." diyerek açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tepe 26 Temmuz 2018 08:03 bugüne kadar neden kimseden ses seda cikmadi acaba??

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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