Adnan Oktar'ın kedicikleri böyle gözaltına alındı operasyondan kareler

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.