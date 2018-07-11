Adnan Oktar'ın kedicikleri böyle gözaltına alındı operasyondan kareler

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Adnan Oktar'ın ev ve işyerlerinde aramalar sürüyor.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü. Suçlamalar arasında siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor. Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada da ''Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır'' denildi.
ADNAN OKTAR'IN MÜRİTLERİ BÖYLE GÖTÜRÜLDÜ...
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