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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi basına yansıdı. "Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanan Oktar, suçlamalara böyle yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 08:38 - Güncelleme: 19-07-2018 08:38

Adnan Oktar hakimlikte verdiği ifadede, “Aylık gelirim 3 bin 500 TL. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum” dedi.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında 187 zanlıdan 182'si adliyeye getirildi, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı. 36 kişinin mahkeme sorguları devam ediyor. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgularının ardından, 9'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nde savunma yapan Adnan Oktar suçlamaları reddederek, “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim. Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum.

Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim, halkın içinde yaşayan bir kişiyim, milletin içinde yaşayan TV’de yaşayan bir kişi olmakla herkes halk da beni görür tanır. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim. Dürüst insanlarla yaşamayı seven, dost olmayı seven, arkadaş çevresi olan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum. Kabul etmiyorum. Bize karşı atak yapan bu grup 25-30 kişilik bir gruptur. Bunları da biliyoruz. İnternette de bunları yapılacak operasyonları ifşa eden kişiler vardır. Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kızla annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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