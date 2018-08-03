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Adnan Oktar'ın harçlığı belli oldu! İşte aylık harcayacağı para

Adnan Oktar'ın harçlığı belli oldu! İşte aylık harcayacağı para

Kurduğu suç örgütüyle aralarında genç kızların ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiyi mağdur ettiği suçlamasıyla tutuklanıp Edirne Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın cezaevindeki durumuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:01 - Güncelleme: 03-08-2018 11:01

Adnan Oktar'ın cezaevindeki harcamaları için kendisi adına 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Hile, şantaj ve çeşitli illegal yollardan elde ettiği milyonlarca lira ile lüks bir hayat sürdüğü iddia edilen Oktar cezaevinde haftalık 300 liradan fazla para harcayamayacak.

Adnan Oktar, cezaevindeki iki haftasını doldurdu. İlk iki günü kameralı gözetim altındaki özel bölümde geçiren Oktar, daha sonra psikolojik ve bedeni sağlık tetkikinin ardından 3 kişilik bir koğuşa tek başına alınmıştı. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise ağabeyi ve yeğeni olmuştu. Oktar'ın cezaevinde uyması gereken dikkat çekici bazı kurallar da var.

EMANET HESAP OLUŞTURULDU
Dışarıda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar, için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu.

HAFTALIK 300 LİRA
Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak.

NAKİT PARA KULLANAMAYACAK
Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 11:16 yaptoğınız haberi önce bi araştırın popülizm yapmayoın oktara özel bişey değil her yıl üst limit belirlenir cezaevindeki tüm kişiler için geçerlidir hesaba 10bin yatırsada haftalık haracayacağı paradır 300 tl araştırmadan sansasyonwel başlık atıp prim yapma derdindesiniz isterseniz yorumu yayınlamayın utanırsınız

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