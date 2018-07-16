Adnan Oktar'ın grubundan kaçan Ceylan Özgül'den bomba itiraflar!

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 187 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar ise Oktar ve grubu hakkında şaşırtan bilgilerle dolu... Eski ‘kedicik’lerden biri olan ve bir süre önce Oktar’ın grubundan ayrılan Ceylan Özgül ve Adnan Oktar'ın grubunun eski iki numarası olan Fırat Develioğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında, Adnan Oktar ve grubunun bilinmeyen yüzünü ve akıllara gelen soruları yanıtladı.

CEYLAN ÖZGÜL: DİN KULLANARAK VE HİLE İLE ORAYA ÇEKİLİYORLAR Ceylan Özgül, "Ben 2006-2007'de girdim. Okullarda insanların toplu halde davet edildiği yapı benim zamanımda yoktu. 99 operasyonundan sonra kendisi tamamen yer altına girmişti, kendisi ile ilgili hiçbir şey yoktu. Onunla ilgili internette yazdığımda bazı şeyler görüyordum. İftira deniyordu ben de ne yazık ki inanıyordum. Buradaki herkes teker teker dini kullanarak ve hile ile oraya çekilir. Bir kişi hedef oluyor. Bir kızı hedef aldığını görüyorsunuz. " dedi.

Ceylan Özgül, "Çok fazla strateji var. İnsanları kazandırılma yöntemleri o hile çok büyük." diye konuştu.

"ORADA HÜCRE SİSTEMİ VARDI" Özgül, "Bir müridi ile tanıştım, bir ağabeyim var seni oraya götüreceğim dedi. Maaş yoktu. Ben üniversite öğrencisiydim aynı zamanda çalışıyordum. Ben onlara yardım ediyordum. Çok idealist bir gençtim. Ailesini dinleyen bir genç değildim. Bunun esarete dönüşmesi bir kaç yıl buluyor. O esaret sadece fiziksel bir esaret değil. Sizi kendi arkadaş çevresi, ile sarıp dış dünya ile izole ediyorlar. Beyin yıkıyorlar. Çok fazla yeni arkadaşınız oluyor. Bu arkadaşlar size çok destek oluyor ve size karışmıyor. Çok yardımsever arkadaşlarınız oluyor kız erkek. Bu arkadaşlar ile çok daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Kendi fikirlerini size izole ediyorlar. Onlarla birlikte yaşıyorsunuz, işinizden çıkıyorsunuz, aileniz ile bağınız kopuyor. Örgütten kaçış zamanı geldiğinde iki hikayem var ilk kaçışım 2013 yılında başarısız oldu. Orada hücre sistemi vardı. Kızlar yanında kimse olmadan dışarıya çıkamaz. Doktor kabininde bile yanınızda birisi var. Örgüte yakın doktorla da vardı başka doktorlar da. Ben doktora gidiyorum diye kaçmaya çalıştım ama yakalandım kaçamadım" dedi.