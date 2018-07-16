Adnan Oktar'ın grubundan kaçan Ceylan Özgül'den bomba itiraflar (2)

Adnan Oktar grubundan ayrılan Ceylan Özgül ve Fırat Develioğlu, örgütün iç yüzünü anlattı. Adnan Oktar'ın ciddi sağlık sorunları olduğunu söyleyen Özgül, Oktar'ın cinsellik yaşamak istediğini ancak bazı rahatsızlıklarından dolayı yapamadığını onun yerine farklı yöntemler izlediğini ileri sürdü. Fırat Develioğlu ise müritlerin Adnan Oktar'ı mehdi olarak gördüklerini söyledi.

Eski ‘kedicik’lerden biri olan ve bir süre önce Oktar’ın grubundan ayrılan Ceylan Özgül ve Fırat Develioğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında, Adnan Oktar ve grubunun bilinmeyen yüzünü ve akıllara gelen soruları yanıtladı. 1986 yılında dini öğrenmek için Adnan Hoca grubuna katıldığını, ilk dönemlerde kızların bile elini sıkmadıklarını söyleyen Develioğlu, yapının 90'yıllardan sonra değiştiğini, olayın suç örgütü yapısına doğru gittiğini gördükten sonra 1999 yılında gruptan ayrıldığını anlattı.

CEYLAN ÖZGÜL: DİN KULLANARAK VE HİLE İLE ORAYA ÇEKİLİYORLAR Örgüte 2006-2007 yılında girdiğini söyleyen Ceylan Özgül ise insanların örgüte toplu olarak davet edildiğini, örgütün zamanla yer altına indiğini anlattı. İnsanların dini kullanarak ve hileyle örgüte kazandırıldığını anlatan Özgül şöyle konuştu:

"Bir müridi ile tanıştım, bir ağabeyim var seni oraya götüreceğim dedi. Maaş yoktu. Ben üniversite öğrencisiydim aynı zamanda çalışıyordum. Ben onlara yardım ediyordum. Çok idealist bir gençtim. Ailesini dinleyen bir genç değildim. Bunun esarete dönüşmesi bir kaç yıl buluyor. O esaret sadece fiziksel bir esaret değil. Sizi kendi arkadaş çevresi, ile sarıp dış dünya ile izole ediyorlar. Beyin yıkıyorlar. Çok fazla yeni arkadaşınız oluyor. Bu arkadaşlar size çok destek oluyor ve size karışmıyor. Çok yardımsever arkadaşlarınız oluyor kız erkek. Bu arkadaşlar ile çok daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Kendi fikirlerini size izole ediyorlar. Onlarla birlikte yaşıyorsunuz, işinizden çıkıyorsunuz, aileniz ile bağınız kopuyor. Örgütten kaçış zamanı geldiğinde iki hikayem var ilk kaçışım 2013 yılında başarısız oldu. Orada hücre sistemi vardı. Kızlar yanında kimse olmadan dışarıya çıkamaz. Doktor kabininde bile yanınızda birisi var. Örgüte yakın doktorla da vardı başka doktorlar da. Ben doktora gidiyorum diye kaçmaya çalıştım ama yakalandım kaçamadım.

"KAPALI KIYAFETLERLE DIŞARIYA ÇIKARDIK SONRA DAR KIYAFETLER GELDİ" Biz yakası kapalı kıyafetle dışarıya çıkardık sonra dar kıyafetler geldi. Adnan Oktar'ın kendi Kuran'ı yorumlamasına tabii kalıyorsunuz. Bu bir çok dinde hepsi ayrı okulları vardır. Bunu okul haline getiriyor, sapkın bir okul. Bilgisayarınızda telefonunuzda takip ortamınız var. Kitap okuyorsunuz almak istediğinizi alamıyorsunuz istiyorsunuz onlar isterlerse getiriyorlar.

EKRAN ÖNÜNDEKİ KADINLAR Prototip diye bir şey yok. Ekran önüne çıkarılan kadın az sayıda. İnternette görmediğiniz sağlık kontrolüne götürülenlere baktığınızda öyle olmadığını görüyorsunuz. Yayınlarda farklı makyaj uyguluyorlar, öyle görünüyor. Örgütte çok farklı görünen insanlarda var. Pek kedicik de değil hepsi. Çok fazla örgüt evi var, sayısını bilmiyorum. Bunlar grup evleri. Hep ev değiştiriliyor. Ben Adnan Oktar'ın kaldığı merkez evde kalıyordum. Adnan Oktar'ın hangi işine yarayacağına göre hangi evde kalacağı belli oluyor. Herkese görev veriliyor.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI Bu gruplardan 1-2'si örgüte bu şekilde (seksle) kazandırılmış. Cinsel istismar örgütün kullandığı köleleştirme yöntemi. Size her türlü bilgi açıklanmıyor.

ADNAN OKTAR'IN CİNSEL HAYATI Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum. Müridleri ile diğer kızlar arasında var tabi. Çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu."

  • Medya 16 Temmuz 2018 23:27
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