Adnan Oktar'ın grubunda yer alan Fırat Develioğlu açıklama

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun yankıları sürüyor. Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 187 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar ise Oktar ve grubu hakkında şaşırtan bilgilerle dolu... Eski ‘kedicik’lerden biri olan ve bir süre önce Oktar’ın grubundan ayrılan Ceylan Özgül ve Adnan Oktar'ın grubunun eski iki numarası olan Fırat Develioğlu, Fatih Altaylı’nın sunduğu Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programında, Adnan Oktar ve grubunun bilinmeyen yüzünü ve akıllara gelen soruları yanıtladı.

Fırat Develioğlu, “1986’da sıradan bir ailenin çocuğu olarak dini öğrenmek için bu gruba katıldım. Sonra 90’lı yıllara kadar böyle sürdü. Kızların elini bile sıkmıyorduk. 90’lardan sonra olaylar değişmeye başladı. İlk başta dinden başka bir şey yoktu kafamızda. 90’lı yıllardan sonra yapı değişti. Olayın suç örgütü yapısına doğru gittiğini gördükten sonra 1999’da bu yapıdan ayrıldım." diye konuştu.

Fırat Develioğlu, "Bu iftiraların aynı mağduru benim. Benim için de iftiralar atılıyor. Bana karşı yapılan da cihat. Bne kafirim onların gözünde." dedi.

ÜNLÜLER Develioğlu, "İlk şeylerinde orası kapalı bir örgüt haline dönüşmemişken; 99’a kadar bazı ünlüler geldiler, gittiler. Meraktan 100 bin 200 bin kişi gelmiş gitmiştir." dedi.

ADNAN OKTAR’ı KİMLER DESTEKLEDİ? OKTAR’I DESTEKLEYEN İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ VAR MI? Develioğlu, "Kuruluş aşamasında yokum, kuruflmuş haline geliyorum. Geriye dönüp baktığımda ve karşımızda FETÖ olunca ve aynı zamanda kurulmuş olması mehdi ile taraflarını ateşlemiş olması, kaynaka tarafı aynı hadislere, hadis olmayan hadis dedikleri kaynaklara dayandırıyorlar ikisi de, ikisi de biri bir doz aşağı, biri bir doz yukarı. Bunlar mutlaka çıkacaktır zaten. O görüntüyü veriyor, o havayı alıyorum. Bunlar var ise devlet çıkartacaktır." dedi.

Develioğlu, "Kendi normal hayatıma işime bakıyorum. Bu da kolay olmadı. Bunların ne şekilde sonuçlanacağını davanın ben bileme. Benim namusumla ilgili itfakta bulunulunca bunlara karşılık verrmem gerek. Bunalrdan şikayetçi oldum. Devlet ciddi vaziyette buna hazırlanmış olduğunu hissettim gördüm ben. Benim anladığım kadfaroyle çok fazla kardeşlerim bu dvadan yargılanıyor. Belli deliller toplanmış. Ben ayrıldıktamn sonra eşim orada kaldı. 1991 yılında boşanmıştık. Bne ayrıldıktan sonra o orada kalmak istedi." diye konuştu.