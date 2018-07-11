Adnan Oktar'ın gözaltı görüntüleri ilk açıklama geldi

Kamuoyunda yayınladığı videolar ile tartışma konusu olan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 destekçisinin gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirdi. Emniyet, Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

KORUMALARI POLİSE DİRENDİ: Adnan Oktar, İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasında. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV operasyon düzenlenen yerler arasında.

ADNAN OKTAR: ERDOĞAN VE SOYLU BİLMİYOR: İlk açıklamasını yapan Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı: "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi.

KIRGIN DEĞİLİM AMA ŞAŞKINIM: Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

ADNAN OKTAR'A KELEPÇE: Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Oktar da ilerleyen dakikalarda gözaltına alındı. Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BİLGİLENDİRİYORUM: Adnan Oktar'ın televizyon kanalı A9'da programlar yapan Hüma Babuna isimli kişi de sosyal medya hesabından opersayon bilgisini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. Allah tuzaklarını başlarına geçirsin.

ALLAH TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRSİN: Şu anda bütün Adnan oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor Allah tuzaklarını başlarına geçirsin.

İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİNİN KOMPLOSU BU: Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evkere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum."

Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evkere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum.

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