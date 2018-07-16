Adnan Oktar'ın firari kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde yaptığı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 100’ü kadın 190’ı gözaltına alındı. Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Twitter

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ADNAN OKTAR'IN KARA KUTUSU: İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak adlandırılıyordu. Kumaşçı'nın polisin operasyon yaptığı gün kayıplara karıştığı ve arandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca Tülay Kumaşçı'nın Adnan Oktar'ın en derin sırlarına sahip olduğu ve örgütün artık daha kolay çözülebileceği gelen bilgiler arasında. Twitter

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TARKAN YAVAŞ ARANANLAR LİSTESİNDE: Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor. Twitter

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