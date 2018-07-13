Adnan Oktar'ın FETÖ sırları ortalığa döküldü

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin dün sabah saatlerinde başladığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. Oktar’ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz’da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştükleri tespit edildi.

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya’da düzenlediği operasyonlarda 105’i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar’a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar’ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz’da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

İHBAR VE ŞİKAYET YAĞIYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü.

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