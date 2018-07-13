  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adnan Oktar'ın FETÖ sırları ortalığa döküldü

Adnan Oktar'ın FETÖ sırları ortalığa döküldü

Gözaltındaki ifadesi süren Adnan Oktar'ın FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar'ın 14-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün iki kilit ismiyle sürekli görüştüğünü belirledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-07-2018 01:12 - Güncelleme: 13-07-2018 01:23

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin dün sabah saatlerinde başladığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. Oktar’ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz’da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştükleri tespit edildi. 

Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya’da düzenlediği operasyonlarda 105’i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar’a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar’ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz’da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

İHBAR VE ŞİKAYET YAĞIYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü.

Adnan Oktar'ın villasına film gibi operasyon

Adnan Oktar'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adnan Oktar'ın FETÖ sırları ortalığa döküldü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro