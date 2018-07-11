Adnan Oktar'ın evinden çıkan silahlara bakın! Şok görüntüler

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şu ana kadar 166 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu. Adnan Oktar'ın bütün mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde zçok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğüne getirildi. Bu uzun çantalarda uzun namlulu silahlar var. Çok sayıda çelik yelek ve mermi bulunması Adnan Oktar ile adamlarının 'korunma' önleminin ötesinde farklı faaliyetleri olduğunu gösteriyor.