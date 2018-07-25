Adnan Oktar'ın evinden çıkan silahlar

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyet tarafından basına gösterildi. Silahların incelemesinin tamamlandığı ifade edildi.

Oktar'ın villası ve diğer evlerde yapılan aramalarda 65'i ruhsatli 70 tabanca, 17 ruhsatli ve 6 ruhsatsız tüfek ile 17 bin fişek ele geçirilmişti. Sergilenen cephanelik içinde uzun namlulu tüfekler, tabancalar, çeşitli marka ve boyutlardaki tüfeklerin yanı sıra Oktar'ın yüzlerce tabancası bulunuyor.