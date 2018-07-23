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Adnan Oktar'ın en yakınındaki isim film gibi operasyonla yakalandı!

Adnan Oktar'ın en yakınındaki isim film gibi operasyonla yakalandı!

Adnan Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara’da yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Özyaşar, İstanbul’a getirildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 13:33 - Güncelleme: 23-07-2018 13:33

ADNAN Oktar'ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar İstanbul'a getirildi. Bu gözaltı ile birlikte Adnan Oktar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

ÖZYAŞAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ... Cüneyt Özyaşar ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi. Cüneyt Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Cüneyt Özyaşar, A9 TV'deki ''Adnan Oktar ile Sohbetler'' isimli programda Adnan Oktar'ın yanında gözlükleri ve pala bıyığı ile boy göstermişti. Özyaşar'ın 20 yılı aşkın bir zamandır Suç Örgütü Lideri Adnan Oktar'ın yanından ayrılmadığı ve yakın koruması olduğu tespit edilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Somon 23 Temmuz 2018 14:12 Yamultsunkar şimdi bunu. Psikolojik işkence ve cezaevi iyi gelir bu hayvandan aşağıdakine

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