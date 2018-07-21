  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi: Kaliteli, namuslu hanımlar

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi K. Oktar kardeşi ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon sonrası ilk kez konuştu. Kedicikler ve Adnan Oktar için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 23:57 - Güncelleme: 21-07-2018 00:51

Uzun yıllardır kardeşi Adnan Oktar'la görüşmediğini söyleyen K. Oktar "Senelerdir görüşmüyorum, özel bir nedeni yok. Adnan Oktar milliyetçi, çağdaş, laik, Atatürkçü bir delikanlı. İslam'da neden modernlik olmasın? Kızların hepsi namuslu, dürüst, çağdaş, yüksekokulu dereceyle bitirmiş, Türkiye'nin en kaliteli hanımları bunlar. Daha ne isteniyor? 1999'daki gibi komplo kuruluyor, yine ‘pardon' denecek?" dedi.

Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre uzun yıllardır kadın doğum uzmanı olarak çalışan K. Oktar, iki kızının amcaları Adnan Oktar tarafından istismar edildiği iddiası ile 168 kişinin tutuklandığı Oktar operasyonu için ‘iftira ve komplo' yorumunda bulundu. İşte ağabey K. Oktar'ın açıklamaları:

"İKİ KIZIMI İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASI ÇİRKİN İFTİRA"

"Çok çirkin iftiralar atıyorlar. Adnan Oktar'ın ağabeyi oluyorum. 40 yıldır hep kamuoyunun gözü önünde, 40 yıldır vatana, millete sadık, dindar, çağdaş, laik, Atatürkçü bir şahsiyet. Vatan için uğraşan kişi. 40 yıldır ne hatasını gördünüz de toptan saldırıyorsunuz? İki kızımın Adnan Oktar tarafından istismar edildiği iddiası çok korkunç bir olay. Bu çok çirkin bir iftira, olacak şey değil. Bütün dünyanın gözü üzerinde korkunç, ağır iftira atıyorsunuz, bunun maliyeti yüksek olur sizlere. Senelerdir görüşmüyorum, özel bir nedeni yok. Minnacık aklı olan bunların iftira olduğunu anlar. Görüşmeme nedenimi ne kadar söylüyorsam o kadar kafi, bunları fazla bilme hakkınız yok. Konuşan, ifade verenlerin arasında casus ve münafık olabilir. Bir linç kampanyası var."

Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemiHerkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemiHerkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemiHerkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 "MANİPÜLE EDİLMİŞ GİBİLER"

"Kaba tabirle hepsi birden çirkin bir şekilde komplo kurdular. Belli ki bir yerlerden manipüle edildi. Yurt dışından arayıp, şikayetçi olan aileler manipüle edilmiş gibiler. Bunlar ancak aşağılık, düşük akılları kandırabilirsiniz ama aklı başındaki insanları kandıramazsınız. İlerde utanacaksınız. 40 senedir Adnan Hoca ne yapmıştır? Vatana millete faydası olmuştur. Milliyetçi, mukaddesatçı, çağdaş, laik, Atatürkçü delikanlı. Yazıları bütün dünya çapında her yerde görülüyor, seviliyor, himaye görüyor. İslamiyet'te niye modernlik olmasın?" 

"HEPSİNİN DİNİ BİLGİSİ KUVVETLİ"

"Kadınlara kedicik ve bacılar gibi ifade takılmasında acayiplik nedir? Kızların hepsi namuslu, dürüst, çağdaş, yüksekokulu dereceyle bitirmiş, Türkiye'nin en kaliteli hanımları bunlar. Hepsinin de dini bilgisi gayet kuvvetli. Daha ne istiyorsunuz? 'Niye bacı, kardeş, kedicik deniyor' soruları saçma. Kitaplarını okumuyor musunuz? 1999'da da böyle bir operasyon yapıldı. Sonunda aklandı ve özür dilendi ‘yanlış yapmışız' dediler. Sonunda yine beraat edecekler ve ‘pardon' denecek. Suçsuz yere akıl hastanesine ve hapishaneye konuldu. Madem akıl hastasıydı bu kadar neden uğraşıyorlar?"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi: Kaliteli, namuslu hanımlar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Temmuz 2018 00:38 Allah hepimize akil fikir versin. Fatih Sultan bi kalksada görse halimizi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro