Adnan Oktar'ın bu kediciklerini ilk kez göreceksiniz!

Uydu üzerinden yayın yapan A9 TV'de her gün sohbet programlarında Adnan Oktar'a yorumlarıyla eşlik eden Oktar'ın deyimiyle "kedicikleri" neredeyse herkes tanıdı. Slikonlu göğüsleri ve estetik kalçaları ile dikkat çeken kediciklere şimdi yenileri eklendi. Aynı estetisyenin elinden geçtikleri belli olan yeni kedicikler A9 kanalında Adnan Oktar'ın beğenisine sunuluyor. Adnan Oktar'ın hoşuna gidenler de takıma dahil oluyor. İşte yeni kedicikler;