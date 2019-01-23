Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, cezaevinden son görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.

Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 5 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

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Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

TEK KİŞİLİK HÜDRECE KALIYOR: Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Adnan Oktar'ın aylar sonra ilk kez görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.

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Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

KİLO VERMİŞ: İki farklı fotoğrafı sızan Adnan Oktar'ın saçlarını ve sakallarını kısalttığı gözlerden kaçmazken verdiği kilolarla son hali 'çöktü' yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Oktar'ın yüzündeki tebessüm dolu ifade dikkat çekti.

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Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

HAFTALIK 300 TL HARCAYABİLECEK
Verdiği davetlerdeki ihtişam ve lüks yaşantısıyla tanınan Oktar, hesaptaki paradan haftalık olarak en fazla 300 lira harcayabilecek.

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