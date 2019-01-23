Adnan Oktar'ın aylar sonra fotoğrafı sızdı! Son hali içler acısı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 5 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.
TEK KİŞİLİK HÜDRECE KALIYOR: Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Adnan Oktar'ın aylar sonra ilk kez görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.
HAFTALIK 300 TL HARCAYABİLECEK
Verdiği davetlerdeki ihtişam ve lüks yaşantısıyla tanınan Oktar, hesaptaki paradan haftalık olarak en fazla 300 lira harcayabilecek.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER