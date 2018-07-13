Adnan Oktar'ın 2 numarası Tarkan Yavaş yakalandı! İşte firardakiler

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor... Listede kediciklerin en meşhuru Tülay Kumaşçı da yer alıyor.... İşte Adnan Oktar'ın operasyon haberini önceden haber alıp kayıplara karışan örgüt üyeleri...