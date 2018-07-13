Adnan Oktar'ın 2 numarası Tarkan Yavaş yakalandı! İşte firardakiler

ADNAN Oktar yapılanmasının iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın dün gece yapılan operasyonla yakalandığı iddia edildi. Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı. Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.
HAKKINDA 20 AYRI SUÇLAMA VAR... Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Tarkan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor... Listede kediciklerin en meşhuru Tülay Kumaşçı da yer alıyor.... İşte Adnan Oktar'ın operasyon haberini önceden haber alıp kayıplara karışan örgüt üyeleri...
En tanınmış kedicik Tülay Kumaşçı halen firarda...
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