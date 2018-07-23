Adnan Oktar'ın 15 Temmuz gecesi söylediği söze bakın!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "‘Tayyip’i asarlar şimdi’ diyen kimdi?" başlıklı bugünkü yazısında 30'u aşkı suçlama yöneltilen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin şaşırtıcı ayrıntılar aktardı.

"TESETTÜR İÇİN BİKİNİ KAPALILIĞI YETER"

Selvi Oktar'ın polisteki sorgusundaki açıklamalarına yer verdi. Oktar'ın ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” dediğini hatırlatan yazar, bu grubun sadece şarabı haram kıldığını, diğer içkileri ise helal kıldığını yazdı.

5 vakit namazı 2 vakte indirdiğine dikkati çeken Selvi, Oktar'ın müritlerinin nasıl namaz kıldığını böyle anlatıyor: "Tekbir getirdikten sonra üç defa,”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip, namazı bitirmişler."

Selvi, ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şaşırtan bir ayrıntıyı paylaştı.

O GECENİN GERÇEK HİKÂYESİ

"(...)Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında,”Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor."

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