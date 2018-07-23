  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adnan Oktar'ın 15 Temmuz gecesi söylediği söze bakın!

Adnan Oktar'ın 15 Temmuz gecesi söylediği söze bakın!

Adnan Oktar soruşturmasında yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Oktar'ın polis ve yargıdaki sorgusuna ulaştı. Selvi, Oktar'ın 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin ilk saatlerinde ne söylediğini yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-07-2018 07:45 - Güncelleme: 23-07-2018 07:45

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "‘Tayyip’i asarlar şimdi’ diyen kimdi?" başlıklı bugünkü yazısında 30'u aşkı suçlama yöneltilen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin şaşırtıcı ayrıntılar aktardı.

"TESETTÜR İÇİN BİKİNİ KAPALILIĞI YETER"
Selvi Oktar'ın polisteki sorgusundaki açıklamalarına yer verdi. Oktar'ın ”Tesettür için bikini kapalılığı yeter. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de bu geçiyor” dediğini hatırlatan yazar, bu grubun sadece şarabı haram kıldığını, diğer içkileri ise helal kıldığını yazdı.

5 vakit namazı 2 vakte indirdiğine dikkati çeken Selvi, Oktar'ın müritlerinin nasıl namaz kıldığını böyle anlatıyor: "Tekbir getirdikten sonra üç defa,”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip, namazı bitirmişler."

Selvi, ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şaşırtan bir ayrıntıyı paylaştı.

O GECENİN GERÇEK HİKÂYESİ
"(...)Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında,”Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adnan Oktar'ın 15 Temmuz gecesi söylediği söze bakın! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro