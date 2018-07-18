Adnan Oktar'ı susturan soru! İsrail ajanı mısın?..

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı ve bazı müridleriyle birlikte savcılığa sevkedildi. Adnan Hoca'nın emniyetteki sorgusu sırasında kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap verdiği sadece İsrail ile ilgili soru karşısında susma hakkını kullandığı öğrenildi. Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmedi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubunda emniyet sorgusu tamamlananlar savcılığa sevk edildi. Oktar'ın sorgusunun dün akşam yapıldığı öğrenildi. Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar'a, polis tarafından birçok soru soruldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ... Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

İSRAİL İLE İLGİLİ O SORU SORULUNCA... 30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar, 13 saati aşan sorgusunda, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca susma hakkını kullandı. Polisin 'İsrail ajanı mısın?' sorusu üzerine de Oktar susma hakkını kullandı.

İSRAİLLİ VEKİL GLİCK İLE İLİŞKİSİ İNCELENİYOR... Ayrıca Oktar'ın televizyon programına, aralarında milletvekili Yehuda Glick'in de olduğu pek çok İsrailli'nin konuk olduğuna dikkat çekilmişti. Adnan Oktar'ın Yehuda Glick ile ilişkisi operasyon kapsamında inceleme altına alındı. Glick, 3 yıl önce Oktar'ın düzenlediği yemeğe katılmıştı. Adnan Oktar'ın, İsrailli milletvekiline bilgi sızdırdığı iddia edilmişti. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamaları da bu iddialara dayandığı belirtiliyor.