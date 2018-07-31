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Adnan Oktar’ı gözaltına alan polisi tehdit etmişti! Akıbeti belli oldu

Adnan Oktar’ı gözaltına alan polisi tehdit etmişti! Akıbeti belli oldu

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonun ilk gününde gözaltına alınırken başını eğen polisi sosyal medya hesabından tehdit eden Bahadır Köseoğlu tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 12:19 - Güncelleme: 31-07-2018 12:19

Sosyal medya hesabındaki profil resmi Adnan Oktar olan Bahadır Köseoğlu, operasyon sırasında gözaltına alınan Adnan Oktar’ın başının eğilmesinden rahatsız olmuştu. Rahatsızlığını da sosyal medya hesabından tehdit içerikli bir paylaşımla duyurmuştu.

Bahadır Köseoğlu paylaşımında, "Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali şubeden bir sivil polis kardeş BEN SIFIR (sıfır en az 5 yıl demek) YIL KİK BOKS EĞİTİMİ GÖRDÜM :)) O hareketi bi de bana serbest döğüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen... Bi görelim... Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler.. Avşak herif seni” yazdı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Sosyal medya paylaşımlarında Oktar’a olan bağlılığını sıklıkla dile getiren Bahadır Köseoğlu paylaşımının ardından hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLANIP METRİS'E GÖNDERİLDİ
Mali Şube ekipleri Bahadır Köseoğlu’nu Bebek’teki işyerinde gözaltına aldı. “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlamalarıyla tutuklanan Bahadır Köseoğlu Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ahmet 31 Temmuz 2018 12:35 klavye delikanlısı. artık kodeste kik boks yaparsın..

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