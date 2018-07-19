Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kedicikleri dahil müridlerine yönelik operasyon kapsamında 168 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez polis minibüsü içinde görüntülenirken, kedicikler Çevik Kuvvet otobüsüyle cezaevine girdi. Operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar ve bazı erkek şüpheliler Silivri Cezaevi'ne bazıları ise Metris Cezaevi'ne, 'kedicikler' olarak bilinen kadın şüpheliler ise Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

CEZAEVİNE GİRMEDEN SON GÖRÜNTÜSÜ... 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

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KEDİCİKLER BAKIRKÖY CEZAEVİNDE... Adnan Hoca'nın kedicikleri olarak bilinen kadın şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çevik kuvvet minibüsü ile Bakırköy Kadın Tutukevi'ne götürüldü.

ADNAN OKTAR SİLİVRİ'YE MÜRİDLERİ METRİS'E... Adnan Oktar ve bazı erkek şüpheliler Silivri Cezaevi'ne götürülürken, diğer erkek şüpheliler Metris Cezaevi'ne konuldu.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 15:11
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