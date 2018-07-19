Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kedicikleri dahil müridlerine yönelik operasyon kapsamında 168 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez polis minibüsü içinde görüntülenirken, kedicikler Çevik Kuvvet otobüsüyle cezaevine girdi. Operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar ve bazı erkek şüpheliler Silivri Cezaevi'ne bazıları ise Metris Cezaevi'ne, 'kedicikler' olarak bilinen kadın şüpheliler ise Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.