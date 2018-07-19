Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında aralarında Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Adnan Oktar Silivri Cezaevine, 'kedicikler' ise Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi. İşte Adnan Hoca'nın son görüntüsü...

Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve kedicikleri dahil müridlerine yönelik operasyon kapsamında 168 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez polis minibüsü içinde görüntülenirken, kedicikler Çevik Kuvvet otobüsüyle cezaevine girdi. Operasyon kapsamında tutuklanan Adnan Oktar ve bazı erkek şüpheliler Silivri Cezaevi'ne bazıları ise Metris Cezaevi'ne, 'kedicikler' olarak bilinen kadın şüpheliler ise Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.

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Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklananlar adliyeden otobüslerle çıkarılarak sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü. Adnan Oktar ve Oktar Babuna da sağlık kontrolünde görüntülendi.

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Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

CEZAEVİNE GİRMEDEN SON GÖRÜNTÜSÜ... 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar otobüse alındıktan sonra uzun süre diğer şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini bekledi. Otobüste otururken görüntülenen Oktar, perdeyi kapatarak görüntü çekilmesini engellemeye çalıştı. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürüldü

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Adnan Oktar'dan son bakış! Kedicikler cezaevine böyle gitti

KEDİCİKLER BAKIRKÖY CEZAEVİNDE... Adnan HOca'nın kedicikleri olarak bilinen kadın şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çevik kuvvet minibüsü ile Bakırköy Kadın Tutukevi'ne götürüldü.

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