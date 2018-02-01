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Adnan Oktar'dan Diyanet'e küstah yanıt!

Adnan Oktar'dan Diyanet'e küstah yanıt!

Adnan Oktar kendisi için ''İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'a ''Maaşlarınız genelev vergisiyle ödeniyor'' şeklinde küstah bir yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 12:58 - Güncelleme: 01-02-2018 12:58

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Adnan Oktar hakkında, “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” diyen Prof. Dr. Ali Erbaş'a Adnan Oktar'dan küstah bir yanıt geldi.

''BANA KARIŞACAĞINA GİT GENELEVLERİ KAPAT''
Konuyla alakalı kendi kanalında konuşan kedicikleriyle meşhur Adnan Oktar, ''Ölçümüz Kuran ve sünnettir. Türkiye'de her görüşten insan var. Herkes senin görüşünde olmaz. Ben kimseyi zorla kendi inancıma sokamam. Bu karışma mantığı makul bir şey değil. Türkiye'deki genelevlerin kapanması için uğraşacaksın. 200 bin kadın genelevlerde satılıyor. Diyanet bununla ilgili açıklama yapmıyor. Günde 3 milyon Türk evladı oraya fuhuş için gidiyor. Hafta sonları da 5 milyon kişi gidiyor. Bunlara karışmayıp başka konulara karışırsan olmaz. En büyük haram bu'' dedi.

''MAAŞLARINIZ GENELEV VERGİLERİYLE ÖDENİYOR''
Türkiye'de 200 bin kadın orada satılıyor ve Diyanet'in maaşları oradan ödeniyor. Sen de o maaşı alıyorsun. Şimdi bunun üzerine gideceksin. Dürüst olacaksın. hayali değil somut şeylerle mücadele edeceksin. Her yerde kumar oynanıyor Milli Piyango, Spor Toto, At yarışı. Diyanet İşleri olarak tek kelime etmiyorsun. Çıtını çıkarmıyorsun. Oradan da vergiler alınıyor. Hocaların senin maaşın ödeniyor. Şarap fabrikaları haramdır demen lazım. Bankada faiz bunlar haramdır. Gariban insanlardan faiz alınmaz. Sen nasıl Diyanet İşleri Başkanısın'' ifadelerini kullandı.

'SAKALINDAN UTAN''
''Bir kere ben hoca felan değilim'' diyen Adnan Oktar, Koskoca insansın sakalından utan. Samimiyetsiz konuşma. TRT'de öğrendik dansözleri. Hala da devam ediyor.'' şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Adnan Oktar açıklaması

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR39 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 14:11 kim ne derse desin benim safim belli: KEDICIKLER..

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