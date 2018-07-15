Adnan Oktar'dan bomba Fetullah Gülen itirafı

ADNAN Oktar ve destekçilerine yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna, 'başkedicik' Didem Ürer ve manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı. Adnan Hocacılara yöneltilen 31 ayrı suçlama arasında FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu yönündeki suçlamalar da yer alıyor. İddialara göre Oktar, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu ile sık sık görüşmüş.

FETHULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER: Bu iddiaları güçlendirecek bir delil ise sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başlandı. Adnan Oktar A9 kanalında yaptığı programların birinde teröristbaşı Fethullah Gülen için övgü dolu sözler söylemiş.

Oktar, FETO’nun Mehdi öncüsü olduğunu ve Mehdiyete zemin hazırladığını iddia ederek Gülen’in ‘Kahtani’ olabileceğini iddia ediyor. Fetullah Gülen’i çok sevdiğini belirten Adnan Oktar, Gülen’in de kendisini çok sevdiğini ve takdir ettiğini anlatıyor.