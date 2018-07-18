Adnan Oktar'a feda ederim deyin kadın bakın kim çıktı!

Adnan Oktar'ın müridleri tarafından kandırılmaya çalışılan bir genç kız yaşadıklarını anlattı. Adnan Oktar örgütündeki Nursel Tekin ve iki oğlunun kendisine tuzak kurmaya çalıştığını iddia eden kızın anlattıkları kan dondurdu.

Öte yandan Nursel Tekin'in adliye önünde eylem yapıp 'Milyar tane evladım olsa, Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim' diyen isim olduğu ortaya çıktı.

Twitter üzerinde Adnan Oktar örgütünü deşifre hesaplarına her geçen gün mağdur ve müştekilerden ihbarlar yağıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Adnan Oktar örgütündeki Nursel Tekin ve iki oğlu ile ilgili genç kızları ağlarına düşürmeye çalıştıkları, yerine göre başörtülü giyinip mutaassıp bir aile görünümü, yerine göre cemiyet hayatına mensup bir aile görünümüyle yaptıkları...Mağdur kızın anlattıkları şoke edici nitelikte.

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