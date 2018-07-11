Adnan Oktar'a dev operasyon! Şok suçlamalar

Adnan Oktar ve ekibine yönelik Türkiye genelinde büyük çaplı operasyon başlatıldı. Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

235 GÖZALTI KARARI

Emniyetten yapılan açıklamaya göre 235 kişi hakkında gözaltı kararı var. Suçlamalar arasında askeri casusluk ve cinsel saldırı da var.