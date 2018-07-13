Adnan Oktar'a destekler peş peşe geliyor! Dün İsrail bugün ise...

Seçim sürecini mercek altına alan Yunan basını, Türkiye’deki adli vakalarla da yakından ilgileniyor. Bunun son örneği "gasp, taciz, dolandırıcılık ve suç örgütü oluşturma" suçlarından gözaltına alınan Adnan Oktar’ın tutuklanması oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu haberin duyuruluş şekli oldu.

Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçla suçlanan Adnan Oktar için "Müslüman yazar tutuklandı" başlığı atılırken, "Erdoğan rejimi tüm yazar ve akademisyenleri tutuklamakta devam ediyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini de Oktar için "Müslüman yazar" başlığını kullanan yayın kuruluşlarından biri oldu.Başlıkta "Müslüman yazar" denmesine karşın; Oktar’ın televizyon yayınlarında sunucu kadınlarla olsan seviyesiz temasları, kadınlara "kedicik" sunucu erkeklere de "aslancıklar" diye hitap etmesine ise ancak haberin iç kısımlarında değinildi.

ADNAN OKTAR'A MISIR BASININDAN DESTEK: Adnan Oktar ve kediciklerinin yakalanması Mısır basınında da gündem oldu. Mısır'da yayın yapan en önemli gazetelerden AlMasry AlYoum, "Türkiye, kedicikleriyle gündem olan din adamı Adnan Hoca’yı 234 müridiyle tutukladı" başlığıyla Türkiye yapılan operasyonu manşetine taşıdı.

DÜN İSRAİL BASINI OKTAR VE KEDİCİKLERİNİ ÖVEN YAYINLAR YAPMIŞTI: Dün İsrail basını da, Adnan Oktar'ın yakalanmasına ilişkin bir çok haberi manşetlerine taşımış, suç örgütünün elebaşısını "Müslüman lider", "İslam cemiyetinin lideri" olarak okuyucularına duyurmuştu.