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Adnan Oktar'a destekler peş peşe geliyor! Dün İsrail bugün ise...

Adnan Oktar'a destekler peş peşe geliyor! Dün İsrail bugün ise...

Türkiye'de dün sabah Adnan Oktar ve örgütüne başlatılan operasyon İsrail basınının ilgisini çekmişti. Dünyaca ünlü birçok İsrailli gazete, Adnan Oktar ve kediciklerini manşetlerine taşıyıp destek verirken, bugün de Yunan ve Mısır basını Oktar ve örgütünü öven başlıklarla okuyucularının karşısına çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 08:49 - Güncelleme: 13-07-2018 08:49

Seçim sürecini mercek altına alan Yunan basını, Türkiye’deki adli vakalarla da yakından ilgileniyor. Bunun son örneği "gasp, taciz, dolandırıcılık ve suç örgütü oluşturma" suçlarından gözaltına alınan Adnan Oktar’ın tutuklanması oldu. Ancak dikkat çeken nokta, bu haberin duyuruluş şekli oldu.

Cinsel istismar, dolandırıcılık, gasp gibi pek çok suçla suçlanan Adnan Oktar için "Müslüman yazar tutuklandı" başlığı atılırken, "Erdoğan rejimi tüm yazar ve akademisyenleri tutuklamakta devam ediyor" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini de Oktar için "Müslüman yazar" başlığını kullanan yayın kuruluşlarından biri oldu.Başlıkta "Müslüman yazar" denmesine karşın; Oktar’ın televizyon yayınlarında sunucu kadınlarla olsan seviyesiz temasları, kadınlara "kedicik" sunucu erkeklere de "aslancıklar" diye hitap etmesine ise ancak haberin iç kısımlarında değinildi.

ADNAN OKTAR'A MISIR BASININDAN DESTEK: Adnan Oktar ve kediciklerinin yakalanması Mısır basınında da gündem oldu. Mısır'da yayın yapan en önemli gazetelerden AlMasry AlYoum, "Türkiye, kedicikleriyle gündem olan din adamı Adnan Hoca’yı 234 müridiyle tutukladı" başlığıyla Türkiye yapılan operasyonu manşetine taşıdı.

DÜN İSRAİL BASINI OKTAR VE KEDİCİKLERİNİ ÖVEN YAYINLAR YAPMIŞTI: Dün İsrail basını da, Adnan Oktar'ın yakalanmasına ilişkin bir çok haberi manşetlerine taşımış, suç örgütünün elebaşısını "Müslüman lider", "İslam cemiyetinin lideri" olarak okuyucularına duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 09:01 israil yunanistan mısır.... KIRMIZI LİSTEYE ALMAMIZ LAZIM BUNLARI BİR YERDEN VURUYORUZ BAŞKALARINDAN SES ÇIKIYOR ÇOK İLGİNÇ... SESLERİ DUYALIM...??

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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