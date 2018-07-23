Adnan Oktar'a 'Asa' hediye eden Nakşibendi şeyhi çark etti

Daha evvel Adnan Oktar’ın hem programında hem de gıyabında övgü konuşmaları yapan Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, Oktar’a düzenlenen operasyon sonrasında bu konuşmalarını inkar ederek Oktar'a küfür etti.

Bursevi, daha evvel Oktar’ın programına katılmış ve “inşallah emir komuta kademesinde başımızda sizleri görmek istiyoruz, biz dua ordusu olarak arkada sizi desteklemek istiyoruz” demişti. Oktar'ın tutuklanmasının ardından bu söylediklerini inkar ederek, müritlerine dönük bir konuşmada “Adnan Oktar büyük bela bir cemaat, ne zannediyorsunuz siz, ben adam etmek için çok uğraştım” diyor.

Oktar’a asa hediye eden Bursevi, bu eylemini “bir odunla onu terbiye etmeye, adam etmeye çalıştım” diyerek savundu. Daha eski bir konuşmasında, Adnan Oktar (Harun Yahya) ‘ı özellikle Mehdi’lik iddiası konusunda dinleyin vaazı veren Bursevi, Oktar için “Belli ki Allah tarafından vazifeli, görevli bir zat, niye isyan ediyorsunuz” diyor.

Nakşibendi lideri Bursevi daha evvel de 1986’da kalkışından hemen sonra düşen Challanger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.