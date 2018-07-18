Adnan Oktar ve kedicikleri adliyeye sevk edildi!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar, bugün adliyeye sevk edildi. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan diğer şüpheliler de, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Annem beni gece Adnan Oktar'a götürüyordu o seni istiyorum...

Aslı Süme Efeoğlu kimdir Şener Şen yeğeni Adnan Oktar kediciği mi?

ADNAN OKTAR KİMDİR?: 1956 senesinin Şubat ayında dünyaya gelen Adnan Oktar Ankara'da doğmuştur. Babasını küçük yaşlarda kaybetmiştir. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari Bölümü’nde eğitim almaya başlamış bir süre sonra okuldan ayrılmıştır.

Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne giriş yapan Adnan Oktar bu okuluda yarım bırakmıştır. Mahlası Harun Yahya’dır. Bu isim ile kitaplar yazan ve hazırlayan Adnan Oktar’a göre evrim doğrudan nazizm, materyalizm, Budizm ve Komunizm bağlantılı şeytani bir öğretidir.

İnternet siteleri ve Televizyon aracılığı ile insanlara ulaşan Adnan Oktar’ın Hz. Muhammed’in soyundan gelenler anlamına gelen Seyyidilerden olduğu iddia etmektedir.

Son günlerde yaptığı yayınlarla büyük tepki toplayan Adnan Oktar'ın İsrail ile olan yakın ilişkisi gün yüzüne çıkmıştır.