Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Adnan Oktar, Edirne’ye sevk edilecek. Adnan Oktar'ın yeni cezaevi arkadaşları tanıdık isimler...

Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen şüphelilerin tutuklanmasının ardından, Adnan Oktar da sabah saatlerinde tutuklandı. Toplam 168 kişi tutuklanırken, 19 kişi de serbest bırakıldı. Adnan Oktar, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

BİR KAMYON DOLUSU DİGİTAL MALZEME: 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu. Bir kamyona yüklenerek Emniyete getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle ortaya çıkarılcağı belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçen dijital malzemelerinde aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.

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Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

ÇIPLAK TABLOLARI RESSAMLARA YAPTIRMIŞ: Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden terk olan Adnan Oktar’ın kediciklerin yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya çıktı.

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Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

ESTETİĞİN SEBEBİ BELLİ OLDU: Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için kediciklere estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

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