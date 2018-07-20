Adnan Oktar transfer oluyor! Yeni cezaevi arkadaşları bomba isimler

BİR KAMYON DOLUSU DİGİTAL MALZEME: 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu. Bir kamyona yüklenerek Emniyete getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle ortaya çıkarılcağı belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçen dijital malzemelerinde aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.