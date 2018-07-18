Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda son dakika gelişmesi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Adnan Oktar ile birlikte 32 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Adnan Oktar’ın da bulunduğu 32 şüpheli,suç işlemek amacıyla örgüt kurma,çocuğun cinsel istismarı,nitelikli cinsel saldırı,Şantaj,Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma,Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.
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