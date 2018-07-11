Adnan Oktar sağlık kontrolüne götürülürken bu sözü söyledi!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda yayınladığı videolar ile tartışma konusu olan Adnan Oktar ve kedicikler olarak bilinen müritlerine yönelik operasyon başlattı. Sabaha karşı 5 ilde başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Oktar, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.

KORUMALARI POLİSE DİRENDİ: Adnan Oktar, İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Oktar ve korumalarının polise direndikleri de gelen bilgiler arasında. Ayrıca, Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV operasyon düzenlenen yerler arasında.

ADNAN OKTAR: ERDOĞAN VE SOYLU BİLMİYOR: İlk açıklamasını yapan Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı: "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operayon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi.

KIRGIN DEĞİLİM AMA ŞAŞKINIM: Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."