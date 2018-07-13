Adnan Oktar sağlık kontrolüne götürüldü! Bakın ne diye bağırdı...

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyükDEVAMI »
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