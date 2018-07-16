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Adnan Oktar sağlık kontrolüne böyle götürüldü!

ADNAN Hoca olarak bilinen bilinen Adnan Oktar'ın gözaltında sağlık kontrolüne götürülmesi sırasında ilk güne benzer manzaralar bu sefer daha belirgin olarak yaşandı. İlk gün Oktar'ın başına eliyle bastıran polis bu sefer çok daha belirgin olarak Oktar'ın başını yere doğru basması dikkat çekti. İlk gün 'İngiliz komplosu' diyen Adnan Oktar, bugün gazetecilerin sorularına eliyle 'sus' işareti yaparak karşılık verdi.

ELLERİNE KELEPÇE TAKILDI: Adnan Oktar, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Oktar, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar'ın ellerine kelepçe takıldığı görüldü.

Oktar hastaneden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı. Polisler tarafından kafası aşağıya eğilen Oktar, ekip otosuna bindirilerek hastaneden götürüldü.

GÜÇ DEVLETTE MESAJI: Polisin bir suçlunun kafasını yere doğru bastırarak kameralar karşısına çıkarması, konunun uzmanları tarafından "Güç sende değil bizde yani devlette mesajını daha güçlü vermek" anlamına geldiği şeklinde değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Oktar’ın kafasına bastırılmasıyla, polisin, “gücün kimde olduğunu ilan etmesi” ve “güç devlette” mesajı verdiğini söyledi.

 

 

  • Güncel 16 Temmuz 2018 15:55
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