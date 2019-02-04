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Adnan Oktar örgütünün başka bir iğrençliği küçük çocukları annelerinden ayırmış

Adnan Oktar örgütünün başka bir iğrençliği küçük çocukları annelerinden ayırmış

Adnan Oktar örgütü içinde 7 yıl kaldıktan sonra kaçarak yurtdışına yerleşen S.I.'nın verdiği ifade insannı dehşete düşürdü. Genç kadın anlattıkları ile örgütün görünmeyen yüzünü ortaya çıkardı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 13:53 - Güncelleme: 04-02-2019 13:53

Adnan Oktar örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında örgüt içindeki kadınların verdiği ifadeler örgütün asıl yüzünü ortaya koydu. Son olarak mağdur olarak ifade veren S.I. örgüt içindeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

S.I ifadesinde 1987 yılında girdiği örgütte 7 yıl kaldığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı. SÖZCÜ'nün haberine göre ifade veren S.I., lise öğrenimi sırasında kendisi ve 3 arkadaşının Cenk isimli bir kişi tarafından bu örgütle tanıştırıldığını belirterek, “16 yaşındayken Adnan Oktar ile imam nikahı ile evlendirildim, örgütten yurtdışına kaçarak kurtuldum” dedi.

'ÇOK GÜZEL ÇOK İMANLISINIZ'
Mağdur S.I. Adnan Oktar ile tanıştırılmak için Ortaköy'e bir daire götürüldüğünü söyledi. Salonda 20-25 kişinin bulunduğu belirten S.I. Oktar karşı koltukta oturduğunu ifade etti. Kendilerinin yerde oturduğuna dikkat çeken S.I ifadesinde şunları söyledi:

"Adnan Oktar bize ‘çok güzelsiniz, çok imanlısınız, çok zekisiniz' gibi sözler söyledi. Biz haftada bir iki defa okul çıkışlarında sohbete gidiyorduk. Adnan Oktar, bu sohbetlere katılmaz sadece kendi evinde olan sohbetlerde bulunurdu. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra ben 16 yaşımdayken, Adnan Oktar benimle ve diğer kızlar ile tek kalmaya başladı. Bana tek kaldığımızda çok fazla ilgi gösteriyordu. 1988 yılı yaz aylarında Adnan Oktar benimle evlenmek istediğini söyledi.”

'MEHDİ DENİLİYORDU'
Evlilik teklifini Adnan Oktar'a ‘mehdi' dendiği için kabul ettiğini söyleyen S.I., sık sık isteklerinin asla geri çevrilmemesi telkinlerinde bulunuluyordu ve yaşımın küçük olması sebebiyle bunu idrak edemediğim için teklifi kabul ettim. Daha sonra biz evlendirildik. Adnan Oktar bu evliliğin gizli tutulmasını söyledi ve evlendiğimiz gün bana sahip olmak istedi. Beni taciz etti. Çok korktuğum için bayıldım. Yaşım küçük olduğu ve bayıldığım için o gün bir şey yaşanmadı.

2 YIL BOYUNCA TACİZ ETTİ
Kendime geldiğimde oradan çıktım. 18 yaşıma girene kadar Adnan Oktar elle taciz etmeye devam etti. Adnan Oktar, benim eski okul kıyafetlerimi giymemi ister, bazen de dansöz kıyafeti giydirerek oynamamı isterdi” 

ÇOCUĞU OLANLARI BOŞANDIRDI
18 yaşına geldiklerinde Adnan Oktar'ın kendisine boşanmak istediğini ve ‘cemaatten birini seç, seni onunla evlendirelim' dediğini söyleyen S.I., sözlerine şöyle devam etti: “Adnan Oktar ile evliliğimiz örgütten ayrıldığım 1994 yılına kadar devam etti. Bu süreçte Adnan Oktar dini duygularımı kullandı. Birçok kez rızam dışında benimle birlikte oldu. 1990 yılına kadar cemaatte birçok kişi imam nikahı ile evliydi. Bu dönemde evli olan kızlar hamile kalmaya başladı ve 7-8 tane bebek oldu. Bebeklerden dolayı kadınlar resmi olarak evlendirildi.

ÇOCUKLAR BAŞKA YERE GÖNDERİLDİ
Çocuklar doğduktan sonra herkesin eşinden boşanması söylendi. Çocuklar da başka yerlere gönderildi. Kadınlar ise örgütte kalmaya devam etti. Adnan Oktar bu süreçte cemaatteki herkesin geçmişi ve sosyal yaşantısı ile bağlarını kesti. 19 Mayıs 1994 günü bu yapıdan kaçtım. 1996 yılında da yüksek lisans yapmak için yurtdışına gittim.”

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