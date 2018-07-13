Adnan Oktar operasyonunda iğrenç ayrıntılar! Kedicikler neden?..

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 190'a yükselirken, operasyon sonrası ortaya çıkanlar mide bulandırdığı kadar şaşkınlık da yaratıyor. 11 yaşında tecavüze uğrayan kızlar kadar 'Turnike sistemi' adı altında kurulan tecavüz çarkı da yapının iğrenç yüzünü ortaya koyuyor? 'Kedicikler' olarak bilinen kadınların neden birbirine benzedikleri sorusu da cevap buldu. Kedicikler Adnan Hoca nasıl kadın seviyorsa o hale getirilmek için estetik ameliyatlardan geçirilmiş. Sorguda dünyadan bi haber oldukları ortaya çıkan kediciklerin günlük olaylar kadar 5 yıl öncesi olaylardan da haberleri olmadıkları ortaya çıktı.
KEDİCİKLER NEZARETHANEDEKİ KALABALIKTAN ŞİKAYETÇİ... İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nün Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonu devam ediyor. Firari kişilerin yurt dışına kaçmaması için pasaportlarına tahdit konuldu. Polis, banka ve GSM hareketlerinin de izini sürüyor. Gözaltına alınan 190 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuluyor. ‘Kedicik’ adıyla tanınan kadınların nezarethanedeki kalabalıktan şikâyetçi oldukları belirtildi.
GÖZALTINDA İLK KAHVALTIDA NE YEDİLER?... Gözaltına alınan kişilere, nezarette geçirdikleri ilk gecenin ardından kahvaltı olarak beyaz peynir, zeytin ve domates verildi. Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde ve Ümraniye’deki deposunda el konularak önceki gün üç kamyonetle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirilen tablo ve antika eşyaların tasnifi için özel bir ekip oluşturuldu. Sanat tarihi konusunda bilirkişilerin de yer aldığı ekip, eşyaların antika olup olmadıklarını, antika ise belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Oktar’ın eşyaları arasında, Kıbrıs’ta vefat eden Nazım Kıbrısi’ye göndermek için hazırladığı bir vazo da bulunuyor.
YAŞLARI 11 İLA 17 ARASINDAKİ KIZLARA 35 CİNSEL SALDIRI... Adnan Oktar yapılanması içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikâyetçi oldu. Bu mağdurlardan 15’inin 11 ila 17 yaşları arasındayken cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER