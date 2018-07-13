Adnan Oktar operasyonunda iğrenç ayrıntılar! Kedicikler neden?..

GÖZALTINDA İLK KAHVALTIDA NE YEDİLER?... Gözaltına alınan kişilere, nezarette geçirdikleri ilk gecenin ardından kahvaltı olarak beyaz peynir, zeytin ve domates verildi. Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde ve Ümraniye’deki deposunda el konularak önceki gün üç kamyonetle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirilen tablo ve antika eşyaların tasnifi için özel bir ekip oluşturuldu. Sanat tarihi konusunda bilirkişilerin de yer aldığı ekip, eşyaların antika olup olmadıklarını, antika ise belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Oktar’ın eşyaları arasında, Kıbrıs’ta vefat eden Nazım Kıbrısi’ye göndermek için hazırladığı bir vazo da bulunuyor.