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Adnan Oktar olayında şaşırtan FETÖ'cü Zekeriya Öz detayı

Adnan Oktar olayında şaşırtan FETÖ'cü Zekeriya Öz detayı

Adnan Oktar örgütünün eline düşen kızını kurtarmak isteyen ailelerin yolu bugün FETÖ’den aranan savcılar Öz ve Fikret Seçen’le kesişti. İki ismin ailelere sadece baklava ikram edip uğurladığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 08:54 - Güncelleme: 18-07-2018 08:54

Adnan Oktar'a kızını kaptıran anne Türkan Akyüzalp Sözcü gazetesine yaşadıkları kahreden yılları anlattı. Akyüzalp'in FETÖ detayı dikkat çekti. 2007'de, Türkkan Akyüzalp ve diğer anneler avukatlarıyla bugün FETÖ'den aranan firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'e gitmiş. 

Fikret Seçen'in “Benim orda ne kızım ne çocuğum var ama acınızı anlıyorum" dediğini belirten Akyüzalp, Öz ve Seçen'in ailelere baklava ve şeker ikram ettiğini söyledi.  “İfadenizi aldılar mı? Ya da suç duyurusu…”sorusuna acılı anne şu yanıtı verdi:

YARDIM ETMEDİLER
“Hayır ifade bile almadılar. Sohbet ettik, baklava, şeker yedik bizi gönderdiler. Yardım etmediler. Şimdi başka bir şey daha var. Bir gün eşimle evde oturuyoruz.

İKİ AHLAK POLİSİN ŞAŞIRTAN TAVRI
Kapı çaldı, iki sivil polis karşımda. Bana Adnan Oktar'ın şikayetçi olduğunu söylediler. Şaşkınım. Bizim kızımızı çalan adam bizden şikayetçi. İfademi almak istediler. Ben de ‘Evde bilgisayar var, çıkış alırsınız, imzalarım' dedim. Kabul etmediler. Gayrettepe'ye gittik. Ahlak polisiymiş bunlar. Avukatım da geldi. İki polis benim ifademi alırken birisi ‘Çantanızda ne kadar para var' diye sordu. Sinirlendim ve bağırdım ‘Paramdan size ne' dedim. O sırada başkomiser geldi ve ‘Hanımefendi telaşlanmayın. Ben gitmeyin dedim ama sizi almaya gittiler' dedi. Düşünün polisler amirlerini dinlemiyor. Beni korkutmak için geldikleri çok açık.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • PİSLİKLER VE HAİNLER!... 18 Temmuz 2018 10:04 BU AHLAKSIZ VE ŞEREFSİZ ADNAN OKTAR VE ONA YARDIM YATAKLIK EDEN PİSLİKLERE GEREKEN EN AĞIR CEZALAR VERİLMELİ.BU FETÖ ARTIKLARININ TAMAMININ SİLİNMESİ VE DEZENFEKTE EDİLEREK ÜLKEMİZİN KURTARILMASI GEREKİR.

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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