Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

Andan Oktar kimdir? Adnan Hoca olarak bilinen Oktar nereli? Hangi okullarda okudu? Geçmişte hangi suçlardan yargılandı? Kaç kez cezaevine girdi? 'Cehennemde cayır cayır yanacak' mı? Kediciklerin dünyasında neler oluyor? Bomba ifşalar...

Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve 'kedicikleri' olarak bilinen müritlerine sabaha karşı polis şok bir operasyon başlattı. Adnan Oktar başta olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirilen operasyonda Adnan Hoca ve kediciklerine "suç örgütü", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "çocuk kaçırma", "cinsel taciz", "şantaj", "siyasi ve askeri casusluk", "terörle mücadele kanununa muhalefet" dahil onlarca suçlama yapıldı. Peki Adnan Oktar kimdir? Kedicikleri ne iş yapar? Adnan Hoca olarak bilinen Oktar'ın mazisindeki şok gerçekler neler? Kendisinden kaçan kediciklerin Adnan Oktar hakkındaki şok iddialar... İşte tüm yönleriyle Adnan Oktar...

123
Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

ÜNİVERSİTEYİ BİTİREMEDİ... 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Adnan Oktar, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, ortaokulu İstanbul Cebeci’de, liseyi de yine İstanbul Kurtuluş’ta okudu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’nü de yarım bırakan Adnan Oktar, kendisine bir cemaat kurup kitaplar yazdı televizyon programları yaptı.

223
Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

BİR DÖNEM HARUN YAHYA OLDU... Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı kampanyalar yaptı uzun yıllar.

323
Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

MASON DÜŞMANIYKEN MASON OLDU... Yıllarca Yahudilik ve masonluğun tüm kötülüklerin sebebi olarak anlatan Adnan Oktar, 2010'dan sonra birden bire görüş değiştirdi ve kendisinin de mason olduğunu açıkladı. Yahudi din adamları ve mason üstadlarıyla sık sık görüşüp madalyalar ve ödüller aldı...

423
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro