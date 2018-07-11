Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu?

Andan Oktar kimdir? Adnan Hoca olarak bilinen Oktar nereli? Hangi okullarda okudu? Geçmişte hangi suçlardan yargılandı? Kaç kez cezaevine girdi? 'Cehennemde cayır cayır yanacak' mı? Kediciklerin dünyasında neler oluyor? Bomba ifşalar...

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve 'kedicikleri' olarak bilinen müritlerine sabaha karşı polis şok bir operasyon başlattı. Adnan Oktar başta olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirilen operasyonda Adnan Hoca ve kediciklerine "suç örgütü", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "çocuk kaçırma", "cinsel taciz", "şantaj", "siyasi ve askeri casusluk", "terörle mücadele kanununa muhalefet" dahil onlarca suçlama yapıldı. Peki Adnan Oktar kimdir? Kedicikleri ne iş yapar? Adnan Hoca olarak bilinen Oktar'ın mazisindeki şok gerçekler neler? Kendisinden kaçan kediciklerin Adnan Oktar hakkındaki şok iddialar... İşte tüm yönleriyle Adnan Oktar... Twitter

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ÜNİVERSİTEYİ BİTİREMEDİ... 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Adnan Oktar, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, ortaokulu İstanbul Cebeci’de, liseyi de yine İstanbul Kurtuluş’ta okudu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’nü de yarım bırakan Adnan Oktar, kendisine bir cemaat kurup kitaplar yazdı televizyon programları yaptı. Twitter

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BİR DÖNEM HARUN YAHYA OLDU... Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı kampanyalar yaptı uzun yıllar. Twitter

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