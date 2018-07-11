Adnan Oktar kimdir aslen nereli hiç evlendi mi karısı var mı?

Adnan Oktay kimdir, aslen nereli, gerçek adı ne ve Adnan Oktar hiç evledi mi karısı çocukları var mı soruları gözaltına alınmasının ardından merak konusu oldu. Mayo giyen kadınlar cayır cayır yanacak ifadeleri ile 1990'lı yıllarda büyük tepki çeken Adnan Oktar'ın Kedicikleri ile verdiği pozlar olay olmuş günlerce konuşulmuştu. Adnan Oktar şimdi gözaltına alındı. Peki Adnan Oktar neden gözaltın alındıi suçu ne, gerçekten casus mu, hangi ülkenin casusu....

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve 'kedicikleri' olarak bilinen müritlerine sabaha karşı polis şok bir operasyon başlattı. Adnan Oktar başta olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirilen operasyonda Adnan Hoca ve kediciklerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "cinsel taciz", "şantaj", "siyasi ve askeri casusluk", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık", "terörle mücadele kanununa muhalefet" dahil onlarca suçlama yapıldı.

ÜNİVERSİTEYİ BİTİREMEDİ... 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Adnan Oktar, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, ortaokulu İstanbul Cebeci’de, liseyi de yine İstanbul Kurtuluş’ta okudu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’nü de yarım bırakan Adnan Oktar, kendisine bir cemaat kurup kitaplar yazdı televizyon programları yaptı.

BİR DÖNEM HARUN YAHYA OLDU... Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla birçok kitap yazan Oktar, ateizm, Darwinizm ve siyonizm karşıtı kampanyalar yaptı uzun yıllar.

MASON DÜŞMANIYKEN MASON OLDU... Yıllarca Yahudilik ve masonluğun tüm kötülüklerin sebebi olarak anlatan Adnan Oktar, 2010'dan sonra birden bire görüş değiştirdi ve kendisinin de mason olduğunu açıkladı. Yahudi din adamları ve mason üstadlarıyla sık sık görüşüp madalyalar ve ödüller aldı...

İSMİ HEP TEHDİT VE ŞANTAJLA ANILDI... 1990'lı yıllardan bu yana özellikle sanat camiası ve zengin gençlerden kurduğu bir cemaatin başında olan Adnan Oktar'ın ismi bir çok tehdit ve şantaj olayına karıştı.

19 AY BAKIRKÖY RUH VE SİNİR'DE YATTI... Adnan Oktar 1980'li yıllarda ilk kez cezaevi ile tanıştı. Yahudilik ve Masonluk üzerine ilk kitabını yayınlayan Adnan Oktar, o dönemde dini propaganda suçlaması ile 19 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Oktar, cezasını cezaevi yerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde geçirdi.

1999'DA BUGÜNKÜYLE BENZER SUÇLAMALARDAN TUTUKLANDI... Adnan Oktar'a bugün gözaltına alınmasına neden olan suçlamaların benzerleri 12 Kasım 1999’da yapılan polis baskınında da yöneltildi. İstanbul polisi, 12 Kasım 1999'da 50 adrese birden düzenlediği baskınlara gerekçe olarak Adnan Oktar ve ekibini "şantaj çetesi" olarak suçladı. İşte o operasyonun ardından Adnan Oktar'ın polisteki ifadesi olara Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberden bazı bölümler...

FOTOMONTAJ TEKNİĞİYLE ÜNLÜLERE ŞANTAJ İDDİASI... "Adnan Oktar'ın polisteki ifadesinde sindirmek istediği kişilere 'imamlar’ı aracılığıyla komplo düzenlettiğini itiraf etti. Oktar, polisteki ifadesinde, imamlarına emir vererek, cinsi münasebette bulunurken gizli video görüntülerini çektirdiği ya da pornografik görüntülere fotomontaj yaparak basın kuruluşlarına ve yakın çevrelerine göndererek sindirmeye çalıştığı kişilerin listesini de açıkladı."

GAZETELERE DÜŞEN İFADESİ... "Adnan Oktar, Emniyet'teki ifadesinde, manken Ebru Şimşek, dansözler Leyla Adalı ve Tanyeli'ye 'fahişe oldukları için’ şantaj yaptırdığını itiraf etti. Oktar'ın itiraflarına göre, şantaj listesinde politika dünyasından Mesut Yılmaz, Mehmet Ağar, Celal Adan, Meral Akşener; basın sektöründen de Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Fatih Altaylı, Ayşe Özgün, Ayşe Arman ve Savaş Ay'ın adı yer aldı. Hoca'nın imamları, Semra Özal'ın papatyalarından Nadire İçkale ile Eyilik Ailesi'ne de şantaj yapmışlar."

"BU KADINLAR CAYIR CAYIR YANACAK"... 1990'lı yıllarda mayo giyen kadınlar için "cehennemde cayır cayır yanacaklar" fetvası veren Adnan Oktar, 2010'yu yıllarda bir anda "kedicikleri" ile gündem olmaya başladı. Adnan Oktar'ın dekoltede ve estetikte sınır tanımayan kedicikleri uzun yıllar gündemden düşmedi.