Adnan Oktar kediciklerinin 2 rekatlık namazı! Ceylan Özgül kimdir

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül (Özbudak) aslen nereli ve gerçekte kimdir biliyor musunuz? Ceylan Özgül'ün babası 10 yıl önce kızını kurtarmayı denemiş ve şok olmuş! Adnan Hoca kediciklerine 2 vakitli 2 rekat namaz kıldırıyormuş ve...

Adnan Oktar kediciklerinin 2 rekatlık namazı! Ceylan Özgül kimdir

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamalarla kaçan kediciklerinden Ceylan Özgül kamuoyunun gündemine oturdu. Adnan Oktar ve tayfasını sarsan firar sonrasında Ceylan Özgül merak konusu olurken mazisindeki bir gerçek de yeni ortaya çıktı. Ceylan Özgül'ü babası 10 yıl önce kızını Adnan Oktar'ın elinden kurtarmayı denemiş. Yaşananlar bir baba için çok acı olmuş. İşte Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül kimdir sorusunun yanıtı ve Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden birinin ifşaları;

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Adnan Oktar kediciklerinin 2 rekatlık namazı! Ceylan Özgül kimdir

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül ayağında terlik ve pijamaları ile kaçtı. Ceylan Özgül'ün kaçışıyla birlikte hem onun hayatı hem Adnan Oktar tayfası yeniden sorgulanır oldu. Ceylan Özgül kaydedilen görüntülerine montaj yapılarak tehdit edileceğini ima ederken Adnan Oktar grubu genç kızı babasına kendilerinin teslim ettiğini iddia ediyorlar.

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Adnan Oktar kediciklerinin 2 rekatlık namazı! Ceylan Özgül kimdir

Ceylan Özgül ise kaçtıktan sonra yaptığı açıklamalar ile Adnan Oktar tayfasının kedicikleri dünyadan nasıl yalıttıklarını gözler önüne serdi. Yeni Türk lirasını kaçtıktan sonra ilk kez gördüğünü söyleyen Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın kediciklerine 'lüks bir hayat yaşasa da' para koklatmadığını ortaya koydu.

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Adnan Oktar kediciklerinin 2 rekatlık namazı! Ceylan Özgül kimdir

CEYLAN ÖZGÜL KİMDİR NERELİ : Instagram hesabından yansıyan görüntülerinde tipik bir kedicik profili çizen Ceylan Özgül, İstanbul Üniversitesi mezunu. 27.08.1980 doğumlu olan Ceylan Özgül 38 yaşında. Uğur Kolejini bitiren Ceylan Özgül refah seviyesi yüksek bir aileden geliyor. Babası elektrik mühendisi olan Ceylan Özgül, aslen Balıkesirli ve Ayvalık ilçesi Altınova nüfusuna kayıtlı.

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