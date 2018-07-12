Adnan Oktar kaçarken böyle yakalandı! Bakın yanındaki kedicik kim

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın dün sabah polis baskınını önceden haber alarak Çengelköy'deki lüks villasından kaçtığı, yolda polislerce yakalandığı ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. Oktar'ın yanında 'başkedicik' Didem Ürer vardı. Ürer'in çantasından yüklü miktarda para çıktı...

KANDİLLİ'DEN SARIYER'E KAÇTI... Adnan Oktar'ın, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri görünce kaçmaya başladığı öğrenilirken, görüntülerde Oktar'ın kaçarak Sarıyer'e doğru ilerlediği görülüyor.

MASLAK'TA ÖNÜ KESİLDİ... Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi.

KEDİCİKLE BİRLİKTE YAKALANDI... Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kedicik gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kedicik polis aracın bindirilerek götürülüyor.

Adnan Oktar ile yakalanan kedicik Didem Ürer çıktı! Orjinal hali olay

KEDİCİĞİN ÇANTASI PARA DOLU ÇIKTI... Adnan Oktar ile birlikte yakalanan kediciğin kediciklerin en meşhurlarından Didem Ürer olduğu öğrenildi. Ürer'in elinde bulunan mavi çantanın içinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenildi. Didem Ürer'in makyajsız hali dün gece Twitter'da gündem olmuş ve binlerce espiri üretilmişti.